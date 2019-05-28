Адетокунбо: хотим сделать «Милуоки» претендентом на титул на долгие годы

Мощный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сказал, что его команда постарается претендовать на чемпионство в течение многих лет.
«Не обещаю, что в следующем сезоне мы выиграем 61 матч. Но мы будем работать над тем, чтобы стать претендентом на титул на долгие годы. В лиге не так много команд, которые могут сказать то же самое», — приводит слова Адетокунбо ESPN.
В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшим клубом по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф команда из Висконсина дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Торонто Рэпторс» (2-4).
Предстоящим летом неограниченно свободными агентами станут форварды Никола Миротич и Бонзи Колсон, защитники Малколм Брогдон и Тим Фрейзер, а также центровые Брук Лопес и Пау Газоль. У форварда Криса Миддлтона есть опция, позволяющая ему тоже выйти на рынок свободных агентов 30 июня.
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