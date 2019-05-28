Плаза: «Зенит» показал, что может бороться с любым соперником

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (68:69), после которого петербуржцы прекратили борьбу за главный трофей турнира.
«Странно говорить, что ты доволен, когда твоя команда проиграла одно очко, но это именно то, что я чувствую сейчас. Мы показали, что можем бороться с любым соперником. Я горжусь своей командой. Уверен, что мы заслужили как минимум одну победу. Мы закончили — 0-3, но никто не может обвинить нас в том, что мы не боролись», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Жоан Плаза возглавил «Зенит» в ходе регулярного чемпионата и сумел вывести команду в плей-офф. В четвертьфинале петербуржцы одолели «Локомотив-Кубань».
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