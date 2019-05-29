Паскаль Сиакам: не хочу быть следующим Дрэймондом Грином
Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» признался, что ему не нравятся параллели с мощным форвардом соперника Дрэймондом Грином в молодости, которые провёл его главный тренер Стив Керр.
«Я не хочу быть следующим Дрэймондом Грином. Я хочу быть новым Паскалем», – приводит слова Сиакама TSN.
В нынешнем сезоне 25-летний Сиакам набирал по 16,9 очка, совершал по 6,9 подбора и отдавал по 3,1 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывает в актив по 18,7 очка, 7 подборов и 2,4 передачи за 36 минут в плей-офф. Он является одним из главных претендентов на звание самого прогрессирующего игрока НБА.
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