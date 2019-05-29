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Док Риверс: из всех игроков Кавай Леонард больше всего похож на Майкла Джордана

Док Риверс: из всех игроков Кавай Леонард больше всего похож на Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс высоко оценил выступение лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в нынешнем сезоне, проведя лестную аналогию.

«Из всех игроков, которых я видел, Леонард больше всего похож на Майкла Джордана. Я не говорю, что он является вторым Джорданом или что-то в этом роде. Но у Кавая больше всего схожести с ним. Большие ладони, умение играть вблизи от кольца, способность завершать атаки разными способами, выдающийся прыжок, отличные действия в обороне, понимание происходящего на площадке», – приводит слова Риверса Clutch Points.

В текущем плей-офф Леонард набирает по 31,2 очка, совершает по 8,8 подбора и отдаёт по 3,8 передачи за 39 минут в среднем за игру.

Кавай Леонард: не хочу быть лучшим игроком, хочу играть за лучшую команду
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