Док Риверс: из всех игроков Кавай Леонард больше всего похож на Майкла Джордана

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс высоко оценил выступение лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в нынешнем сезоне, проведя лестную аналогию.



«Из всех игроков, которых я видел, Леонард больше всего похож на Майкла Джордана. Я не говорю, что он является вторым Джорданом или что-то в этом роде. Но у Кавая больше всего схожести с ним. Большие ладони, умение играть вблизи от кольца, способность завершать атаки разными способами, выдающийся прыжок, отличные действия в обороне, понимание происходящего на площадке», – приводит слова Риверса Clutch Points.



В текущем плей-офф Леонард набирает по 31,2 очка, совершает по 8,8 подбора и отдаёт по 3,8 передачи за 39 минут в среднем за игру.