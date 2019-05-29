Прифтис: контракт закончен, поэтому о своём будущем я ничего не знаю

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение его подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». «Химки» оформили себе путёвку в финал, где встретятся с ЦСКА.
«Не хочу много говорить о сегодняшней игре. Мы с «Химками» провели три тяжёлых матча, в том числе и сегодня. Сегодня мы весь матч боролись, его исход решили какие-то детали. Это конец сезона, конец марафона, в России очень сложно играть из-за перелётов и переездов. В общем и целом результат в Европе и в Единой лиге ВТБ позитивен. Могло быть лучше, но мы боролись в обоих турнирах.
Сейчас мне нужно поблагодарить всех игроков, с которыми я работал, моих коллег, с которыми я работал. Все поддерживали нас, в том числе и администрация в лице Евгения Богачёва. Он дал мне в распоряжение отличный клуб на два года.
Контракт закончен, поэтому о своём будущем я ничего не знаю. Я поеду летом в Грецию, это точно. Мы поговорим [о продолжении сотрудничества], не знаю… Всё зависит от обстоятельств. В УНИКСе приятно работать — в тебя верят, тебя поддерживают. Я тренировал тут два года, но сейчас всё зависит не от меня», — передаёт слова Прифтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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