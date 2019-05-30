Итудис и ЦСКА договорились о новом контракте

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис, скорее всего, продолжит тренировать команду по окончании нынешнего сезона. Стороны уже дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества и в ближайшее время должны официально заключить новый контракт, сообщают «Известия».

«Скорее всего, новый контракт будет заключён по схеме «2+1» с увеличением оклада для всех сотрудников тренерского штаба. Также существует вероятность, что стороны договорятся о полноценном трёхлетнем соглашении, как и в прошлый раз», — сказал источник издания в окружении греческого специалиста.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. За пять лет греческий специалист завоевал с «армейцами» четыре чемпионских титула Единой лиги ВТБ и дважды выиграл Евролигу.