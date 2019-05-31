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Сиакам: впервые в плей-офф мне дали забивать лёгкие мячи в контратаках

Сиакам: впервые в плей-офф мне дали забивать лёгкие мячи в контратаках
Баскетбол / НБА 0

Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам назвал причины высокой результативности в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Поймать ритм мне очень помогли лёгкие мячи в быстрых контратаках. На протяжении всего нынешнего плей-офф мне такого никто не позволял. А затем я просто играл в свой баскетбол, пользуясь ошибками обороны соперника. Нужно было лишь не упускать возможности для открытых бросков и сохранять уверенность в себе», – цитирует Сиакама ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 118:109, после которой «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед — 1-0. Сиакам в этом матче набрал 32 очка, совершил 8 подборов, отдал 5 передач, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 40 минут.

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