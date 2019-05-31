Дрэймонд Грин: до драки с Дрейком не дошло
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал стычку с известным болельщиком «Торонто Рэпторс» рэпером Дрейком после окончания первого матча финальной серии плей-офф НБА.
«Я бы не назвал этот инцидент потасовкой, потому что до драки дело не дошло. Я не бил и не толкал Дрейка, а он не бил и не толкал меня. Мы поговорили и немного поорали друг на друга. Но лично я подобное не считаю потасовкой», – приводит слова Грина ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118. После неё «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед одной из команд 0-1. Грин в этом матче набрал 10 очков, совершил 10 подборов, отдал 10 передач и сделал перехват за 40 минут.
Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с Дрейком после первого матча финала
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