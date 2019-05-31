Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» ответит «Торонто» по-чемпионски

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон уверен, что, несмотря на неудачу в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА «Торонто Рэпторс», команде по силам выполнить задачу-минимум на первую выездную часть противостояния.



«Наша цель на первые два матча серии заключается в том, чтобы увезти из Канады одну победу. И эту задачу мы всё ещё можем выполнить. Я точно знаю, что мы ответим «Торонто» по-чемпионски», – приводит слова Томпсона ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118. После неё «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед одной из команд 0-1. Томпсон в этом матче набрал 21 очко, совершил 5 подборов и отдал результативную передачу за 39 минут.

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