Сокрушительный данк Клэя Томпсона – в топ-5 дня в НБА

Сокрушительный данк атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона в быстрой контратаке после передачи лёгкого форварда Андре Игуодалы, невероятное попадание разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита через руки соперника на исходе времени на владение, эффектный блок-шот мощного форварда «Торонто» Паскаля Сиакама Дрэймонду Грину, шикарная стремительная комбинация «Торонто» со скидкой в касание назад Сиакама, завершённая из под-кольца лёгким форвардом Каваем Леонардом, а также роскошный проход Ванвлита в силовой борьбе с превосходящим его в габаритах оппонентом оказались среди лучших моментов стартового матча финальной серии плей-офф НБА.

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