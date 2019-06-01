Д'Антони не считает оскорбительным предложение «Рокетс» о контракте на $ 2,5 млн
Уоррен Легари, агент главного тренера «Хьюстон Рокетс» Майка Д'Антони, прокомментировал предложение руководства техасцев о новом соглашении на 1 год с базовой зарплатой $ 2,5 млн.
«Не собираемся критиковать это предложение. Мы должны либо его принять, либо нет. С учётом ситуации на рынке для тренеров уровня Д'Антони и его вклада в развитие «Рокетс», решили, что ему нет смысла на него соглашаться. Но, уверен, для клуба оно имеет смысл. Мы не считаем предложение оскорбительным. Речь идёт о реальных деньгах. Но у нас есть право от него отказаться», — приводит слова агента Houston Chronicle.
Д'Антони возглавляет «Хьюстон» с 2016 года. Контракт 68-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2019/20.
Д'Антони не сумел договориться с «Хьюстоном» о продлении контракта
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