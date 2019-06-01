Игрок «Лейкерс» — о февральских слухах: это было сумасшествие

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джош Харт рассказал о несостоявшемся обмене форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
В феврале сообщалось, что руководство калифорнийцев готово включать в сделку всех ключевых молодых игроков команды.
«Это было сумасшествие. Слухи появлялись и в прошлом сезоне, но в этом году всё было по-другому. Первые новости о возможном обмене стали сообщать за две-три недели до февральского дедлайна. Главная проблема заключалась в публичности. Журналисты узнавали обо всём.
Лично я не знал, были ли эти слухи правдой. Казалось, никто не был неприкасаемым, за исключением Леброна Джеймса и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Это была очень странная ситуация», — сказал Харт в новом выпуске шоу защитника «Торонто Рэпторс» Дэнни Грина.
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