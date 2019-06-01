В тренерском штабе сборной России практически исключили участие Хвостова в ЧМ

Член тренерского штаба сборной России Сергей Вознюк признался, что у травмированного защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Хвостова крайне низкие шансы принять участие в чемпионате мира по баскетболу.

«Дима — очень сильный первый номер, он и опытнее многих других на этой позиции, и более мастеровитый. К сожалению, на данном этапе мало шансов, что он успеет восстановиться. Но, уверен, тренерский штаб найдёт выход из положения.

Дима Кулагин может сыграть на этой позиции. Эта роль для него не будет новой. Его брат Михаил также может неплохо справиться с мячом, единственное, у него нет игровой практики из-за травмы. Всё равно думаю, что он проявляет большое терпение, много работает, чтобы в случае необходимости быть готовым к вызову в сборную", — приводит слова специалиста «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На первом групповом этапе Россия сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.