Кавай Леонард: сбылась детская мечта бросать по 20 раз за матч

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» признался, что ему нравится быть центральной фигурой нападения команды.



«Конечно, я получаю намного больше удовольствия, когда разрабатываются комбинации специально под меня. Сбылась детская мечта бросать по 20 раз за матч. Приятнее, когда атаки команды построены вокруг меня, чем если выполняешь какую-то одну функцию. Ведь, когда только приходишь в лигу новичком, не будучи выбранным в топ-10 драфта, не слишком часто получаешь право завершать атаки. Не говоря уже о том, чтобы быть ключевым элементом нападения», — цитирует Леонарда ESPN.



«Торонто» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0. В нынешнем плей-офф форвард выполняет по 21 броску с игры за матч.

Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт