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Дрэймонд Грин и рэпер Дрейк пообедали вместе в Торонто

Дрэймонд Грин и рэпер Дрейк пообедали вместе в Торонто
Баскетбол / НБА 0

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и один из самых знаменитых болельщиков «Торонто Рэпторс» популярный рэпер Дрейк пообедали вместе в одном из ресторанов Торонто, сообщает NBC Sports. Это случилось через день после того, как они обменялись высказываниями на повышенных тонах после окончания первого матча финальной серии плей-офф НБА. Перед обедом Грин подарил Дрейку спортивную куртку красного цвета.

Игрок и музыкант поддерживают дружеские отношения на протяжении последних пяти лет. В частности, Дрейк упоминал Грина в одной из своих песен. А в прошлом году баскетболист надевал куртку с рекламой нового альбома рэпера.

«Торонто» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.

Дрэймонд Грин поговорил на повышенных тонах с Дрейком после первого матча финала
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