Игуодала: играть с травмой было не самым умным, но пришло время проявить волю

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала объяснил, почему он продолжил играть, несмотря на рецидив травмы икроножной мышцы, во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
«Просто у меня был такой настрой. Выйти и играть. Я не говорю, что продолжать игру с травмой было умным решением. Но до конца сезона осталась всего неделя или две. Пришло время проявить волю и сделать всё возможное и невозможное ради команды. Я получил удар, но это меня немного расшевелило», – цитирует Игуодалу ESPN.
Вторая встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Игуодала в этом матче набрал 8 очков, совершил 8 подборов, отдал 6 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 28 минут.
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