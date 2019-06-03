Казинс: готов выходить и в «старте», и на замену, играть хоть 8 минут, хоть 40
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс после второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» выразил желание делать всё, что понадобится, ради успеха команды.
«Я сказал тренеру Керру, что в финале я согласен на любую роль, какая только от меня потребуется. Я готов выходить и в стартовом составе, и на замену. Готов играть хоть 8 минут, хоть 40. Меня устроит любой вариант. Я лишь хочу помочь команде победить», – цитирует Казинса ESPN.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Казинс в этом матче набрал 11 очков, совершил 10 подборов, отдал 6 передач и поставил 2 блок-шота за 28 минут.
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