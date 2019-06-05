Источник: «Олимпиакос» не сыграет в Адриатической лиге в следующем сезоне

Греческий клуб «Олимпиакос» не сможет выступить в следующем сезоне в Адриатической лиге, сообщает Eurohoops.

По данным источника, в случае включения клуба в число участников лиги руководству турнира пришлось бы увеличить число участников до 14. В этом случае Адриатической лиге пришлось бы сдвинуть календарь на более поздний срок, что невозможно из-за Олимпийских игр 2020 года.

Ранее руководство ФИБА попросило, чтобы все лиги завершили свои турниры не позднее 12 июня. После этого будут проходить квалификационные соревнования и баскетбольный турнир Олимпийских игр.

Напомним, что «Олимпиакос» отказался провести матч с «Панатинаикосом» в чемпионате Греции. Из-за этого клуб был переведён во второй дивизион.

Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.