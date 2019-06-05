Источник: «Олимпиакос» не сыграет в Адриатической лиге в следующем сезоне

Греческий клуб «Олимпиакос» не сможет выступить в следующем сезоне в Адриатической лиге, сообщает Eurohoops.
По данным источника, в случае включения клуба в число участников лиги руководству турнира пришлось бы увеличить число участников до 14. В этом случае Адриатической лиге пришлось бы сдвинуть календарь на более поздний срок, что невозможно из-за Олимпийских игр 2020 года.
Ранее руководство ФИБА попросило, чтобы все лиги завершили свои турниры не позднее 12 июня. После этого будут проходить квалификационные соревнования и баскетбольный турнир Олимпийских игр.
Напомним, что «Олимпиакос» отказался провести матч с «Панатинаикосом» в чемпионате Греции. Из-за этого клуб был переведён во второй дивизион.
Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.
- 5 июня 2019
-
15:57
-
13:03
-
12:48
-
12:27
-
11:52
-
11:37
-
11:06
-
10:39
-
10:06
-
09:52
-
09:30
-
05:50
-
05:44
-
04:53
-
00:38
- 4 июня 2019
-
23:58
-
22:52
-
21:41
-
20:56
-
19:17
-
18:23
-
17:27
-
16:50
-
16:34
-
15:59
-
13:11
-
12:58
-
12:28
-
11:59
-
11:29
-
11:12
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25