Антонов: не сказал бы, что ЦСКА посыпался в третьей четверти

Форвард ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».
«Главное, что болельщикам понравилась результативная игра — это, мне кажется, результат нашей хорошей атаки. Всё-таки два наших последних матча против «Зенита» были не так хороши в плане нападения. Не помню точно, сколько мы там очков набирали, но не очень много. Просто хорошо защищались. А сегодня пошло именно нападение, особенно хорошо мы сыграли в первой половине, сделали достаточно комфортный задел. «Химки» попытались вернуться в третьей четверти, но хорошо, что мы смогли удержать победу и теперь повели в серию.
Я бы не сказал, что мы посыпались в третьей четверти. Всё-таки мы же находили ситуации для открытых бросков, которые мы много тренируем. Это то, чего у нас не было в серии с «Зенитом», может, где-то был какой-то эмоциональный спад после «Финала четырёх». Приходилось ещё больше работать в защите. Кстати, о защите. Ребята сегодня здорово оборонялись, тот же Никита Курбанов проделал огромную работу против Алексея Шведа. Пусть он забил 30 очков, но мы старались максимально его нагружать. Эта работа не фиксируется в протоколе, но она очень важна», — рассказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.
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