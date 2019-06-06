Зубков: «Химки» играли так, будто это рядовая встреча, а не финал. Так нельзя

Форвард «Химок» Андрей Зубков прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (85:106).

«Послушайте, мы обыгрывали ЦСКА и без Тиммы. Поэтому не могу сказать, что кого-то не хватало. Мы должны и можем играть лучше. В первой же игре всё решили наши индивидуальные ошибки, мы практически не защищались. Пропустили больше 100 очков — это недопустимо. Мы играли так, как будто это рядовая встреча, а не финал. Так нельзя», — приводят слова Зубкова «Известия».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.

Второй матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.