Мощные данки Газоля и Леонарда — в видеообзоре 3-го матча финальной серии НБА

В Окленде на «Оракл-Арене» состоялся третий матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась в пользу канадского клуба — 123:109, 2-1.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, собравший коллекцию из 47 очков, 8 подборов, 7 передач и 2 перехватов. Форвард «Рэпторс» Кавай Леонард набрал 30 очков, собрал 7 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 2 перехвата и 2 блок-шота. Центровой Марк Газоль записал в актив 17 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую встречу в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.