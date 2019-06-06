Керр ожидает, что Томпсон сыграет в четвёртом матче финала плей-офф НБА
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр ожидает, что атакующий защитник Клэй Томпсон поможет команде в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-2), сообщает журналист The Athletic Тим Каваками на своей странице в «Твиттере».
Томпсон пропустил третью игру финала плей-офф из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги, полученного во второй встрече.
Керр сказал, что пока не знает, примет ли участие в следующем матче лёгкий форвард Кевин Дюрант, пропустивший уже восемь игр из-за растяжение правой голени.
«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую встречу финальной серии в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.
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Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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