Роскошная передача Леонарда и эффектный трёхочковый Карри — в топ-5 дня в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам третьего матча финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс».
В подборку вошли эффектные трёхочковые в исполнении лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри и разыгрывающего защитника «Торонто» Фреда Ванвлита, роскошная передача лёгкого форварда «Рэпторс» Кавая Леонарда, блок-шот атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина и сокрушительный данк Леонарда.
Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.
Встреча завершилась выездной победой «Рэпторс» со счётом 123:109. Канадская команда вышла вперёд в серии — 2-1. Четвёртую игру команды проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.
Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли
Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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