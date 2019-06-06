Роскошная передача Леонарда и эффектный трёхочковый Карри — в топ-5 дня в НБА

Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли

Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.