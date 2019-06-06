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Роскошная передача Леонарда и эффектный трёхочковый Карри — в топ-5 дня в НБА

Роскошная передача Леонарда и эффектный трёхочковый Карри — в топ-5 дня в НБА
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам третьего матча финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс».

В подборку вошли эффектные трёхочковые в исполнении лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри и разыгрывающего защитника «Торонто» Фреда Ванвлита, роскошная передача лёгкого форварда «Рэпторс» Кавая Леонарда, блок-шот атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина и сокрушительный данк Леонарда.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

Встреча завершилась выездной победой «Рэпторс» со счётом 123:109. Канадская команда вышла вперёд в серии — 2-1. Четвёртую игру команды проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.

Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли
Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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