УНИКС подаст заявку на «уайлд-кард» Евролиги

УНИКС сохраняет шансы выступить в Евролиге в сезоне-2019/20. Казанский клуб намерен подать заявку на «уайлд-кард».

«Мы подадим заявку на «уайлд-кард» Евролиги. А сделают ли выбор в нашу пользу, пока сказать сложно. Многое зависит от итогов чемпионата Германии. Мы подписали соглашение, что в любом случае в следующем сезоне сыграем в одном из турниров Евролиги. От участия в Лиге чемпионов ФИБА мы отказались», — приводят слова президента УНИКСа Евгения Богачёва «Известия».

Казанский клуб станет фаворитом в борьбе за последнюю «уайлд-кард», если в финал плей-офф чемпионата Германии выйдут «Альба» и «Бавария». Мюнхенцы в серии до трёх побед обыгрывают «Фехту» со счётом 2-0, а берлинская команда вышла вперёд в противостоянии с «Ольденбургом» (1-0). Если «Альба» не сможет выйти в финал, то, скорее всего, получит «уайлд-кард».