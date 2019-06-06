Томпсон сыграет в четвёртом матче серии плей-офф с «Торонто Рэпторс»

Ранним утром 6 июня мск в Окленде (штат Калифорния, США) состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержала команда из Канады. Одним из главных факторов поражения хозяев стало то, что помочь им не смог основной атакующий защитник Клэй Томпсон.
Во втором матче с «Торонто» он получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги. В связи с этим тренерский штаб решил не рисковать и не выпустил игрока на третью игру.
Теперь же стало известно, что Томпсон вернётся в строй в четвёртом мачте, сообщает Yahoo Sports. В нынешнем постсезоне Клэй в среднем набирает 19,5 очка, собирает 4,0 подбора, отдаёт 2,1 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и выполняет 0,8 блок-шота за 38,9 минуты.
Четвёртый матч серии состоится 8 июня. После трёх встреч в серии лидирует «Торонто» — 2-1.
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