Томпсон сыграет в четвёртом матче серии плей-офф с «Торонто Рэпторс»

Ранним утром 6 июня мск в Окленде (штат Калифорния, США) состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержала команда из Канады. Одним из главных факторов поражения хозяев стало то, что помочь им не смог основной атакующий защитник Клэй Томпсон.

Во втором матче с «Торонто» он получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги. В связи с этим тренерский штаб решил не рисковать и не выпустил игрока на третью игру.

Теперь же стало известно, что Томпсон вернётся в строй в четвёртом мачте, сообщает Yahoo Sports. В нынешнем постсезоне Клэй в среднем набирает 19,5 очка, собирает 4,0 подбора, отдаёт 2,1 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и выполняет 0,8 блок-шота за 38,9 минуты.

Четвёртый матч серии состоится 8 июня. После трёх встреч в серии лидирует «Торонто» — 2-1.