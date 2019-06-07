Дрэймонд Грин: готовый на 75% Кевин Дюрант сильнее очень многих игроков

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уверен, что возвращение в строй восстанавливающегося после травмы икроножной мышцы лёгкого форварда Кевина Дюранта усилит команду.



«Ни один тренер не скажет «Ох, он же только после травмы. Не факт, что это прежний Кевин Дюрант». Никто не сможет пренебречь шансом использовать его. Так что мы несомненно получим больше свободного пространства. А он отдаст на площадке все силы.



В оптимальном состоянии Дюрант на порядок лучше большинства игроков лиги. И даже готовы на 75% он сильнее очень многих. Остаётся лишь дождаться его возвращения», – цитирует Грина ESPN.



В нынешнем плей-офф Дюрант набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время, «Голден Стэйт» выиграл 6 из 8 матчей после того, как он получил травму.



«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» со счётом 1-2.

Ливингстон: «Голден Стэйт» готов к тому, что Дюрант вообще не сыграет в финале