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Джеймс: если бы Лоури ответил толкнувшему, его бы требовали посадить в тюрьму

Джеймс: если бы Лоури ответил толкнувшему, его бы требовали посадить в тюрьму
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил возмущение по поводу инцидента в третьем матче финальной серии плей-офф НБА, в котором совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Стивенс толкнул разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.

«Такому совершенно не место в нашей прекрасной игре. Те, кто сидят в первом ряду, должны понимать, что существует вероятность столкновений с игроками. А если не понимают, то это написано на обратной стороне билета. А совладелец организации и подавно обязан знать правила.

Нужно срочно что-то делать в ответ. Только представьте, что случилось бы, если бы Лоури ответил обидчику. Его бы требовали посадить в тюрьму и как минимум дисквалифицировали до конца финальной серии. Только за то, что он пытался защищаться», – написал Джеймс в своём микроблоге в «Инстаграм».

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