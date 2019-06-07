Джеймс: если бы Лоури ответил толкнувшему, его бы требовали посадить в тюрьму

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил возмущение по поводу инцидента в третьем матче финальной серии плей-офф НБА, в котором совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Стивенс толкнул разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.



«Такому совершенно не место в нашей прекрасной игре. Те, кто сидят в первом ряду, должны понимать, что существует вероятность столкновений с игроками. А если не понимают, то это написано на обратной стороне билета. А совладелец организации и подавно обязан знать правила.



Нужно срочно что-то делать в ответ. Только представьте, что случилось бы, если бы Лоури ответил обидчику. Его бы требовали посадить в тюрьму и как минимум дисквалифицировали до конца финальной серии. Только за то, что он пытался защищаться», – написал Джеймс в своём микроблоге в «Инстаграм».

Лоури: толкнувший меня позорит руководство «Голден Стэйт». Ему не место в НБА