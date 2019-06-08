Защитник «Торонто» Ванвлит лишился зуба после удара локтем в лицо

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит получил травму в четвёртом матче финальной серии НБА. В начале финальной четверти игрок получил удар локтем в лицо от защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона.
Ванвлиту пришлось покинуть площадку с порезом под правым глазом. В раздевалке защитнику «Торонто» наложили семь швов. Игрок избежал сотрясения, но лишился зуба. Судьи матча не зафиксировали нарушение, решив, что это был игровой эпизод, где Ливингстону пытался поставить блок-шот Серж Ибака.
Напомним, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 105:92, повёл в серии 3-1 и находится в шаге от завоевания титула лучшей команды НБА. Пятый матч пройдёт в Торонто 11 июня, начало – в 4:00 мск. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».
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