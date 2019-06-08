Новицки: не скучаю по баскетболу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Дирк Новицки подчеркнул, что не скучает по баскетболу.
«Я совершенно не скучаю по баскетболу. На протяжении долгого времени у меня всегда присутствовало давление, мне нужно было оставаться в форме и прочее. Сейчас здорово просто отдыхать, наслаждаться детьми, хорошей едой, напитками. Я доволен жизнью», — приводит слова Новицки Дуэйн Прайс в своём «твиттере».
Новицки — легенда «Далласа». Всю свою карьеру в НБА (21 сезон) он провёл в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых. Дирк занимает шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги. По завершении регулярного сезона-2018/19 он объявил о завершении карьеры.
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