Новицки: пью и ем всё что вижу
Завершивший игровую карьеру Дирк Новицки признался, что с момента окончания сезона совершенно не поддерживает форму.
«Наконец сбылись мечты. Пью и ем всё что вижу. Я в отпуске и не думаю ни о чём. В частности, и о том, чтобы поддерживать форму. Однажды возобновлю занятия спортом и буду получать от них удовольствие. Но сейчас у меня нет никакого желания тренироваться.
Уверен, впереди меня ждёт новый вызов. Но пока не думаю об этом. Я хочу делать то, чего мне было нельзя последние двадцать лет. А когда мне это надоест, займусь каким-то новым делом», — цитирует Новицки ESPN.
40-летний Новицки завершил карьеру по окончании нынешнего сезона, после того как провёл 21 год в НБА в составе «Даллас Маверикс».
Новицки: не скучаю по баскетболу
- 9 июня 2019
-
10:32
-
10:01
-
09:42
-
09:19
-
00:54
- 8 июня 2019
-
23:40
-
21:30
-
20:27
-
18:57
-
17:19
-
17:01
-
15:48
-
14:52
-
13:12
-
12:50
-
12:16
-
11:52
-
11:25
-
10:50
-
10:28
-
10:04
-
09:44
-
09:25
-
09:00
-
08:29
-
06:49
- 7 июня 2019
-
23:13
-
22:15
-
22:07
-
21:30
-
20:51
-
18:52
-
17:33
-
16:27
-
14:25
Партнерский контент