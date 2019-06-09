Новицки: пью и ем всё что вижу

Завершивший игровую карьеру Дирк Новицки признался, что с момента окончания сезона совершенно не поддерживает форму.



«Наконец сбылись мечты. Пью и ем всё что вижу. Я в отпуске и не думаю ни о чём. В частности, и о том, чтобы поддерживать форму. Однажды возобновлю занятия спортом и буду получать от них удовольствие. Но сейчас у меня нет никакого желания тренироваться.



Уверен, впереди меня ждёт новый вызов. Но пока не думаю об этом. Я хочу делать то, чего мне было нельзя последние двадцать лет. А когда мне это надоест, займусь каким-то новым делом», — цитирует Новицки ESPN.



40-летний Новицки завершил карьеру по окончании нынешнего сезона, после того как провёл 21 год в НБА в составе «Даллас Маверикс».

Новицки: не скучаю по баскетболу