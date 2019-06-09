Эл Хорфорд: «Торонто» был нужен Марк Газоль, чтобы оказаться в шаге от титула
Мощный форвард «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд посетил матч полуфинала плей-офф чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» и высказал мнение о роли испанских игроков Сержа Ибаки и Марка Газоля в успехах «Торонто Рэпторс».
«Ибака и Газоль играют очень хорошо. С Марком «Торонто» вышел на новый уровень. Именно его не хватало команде, а сейчас она оказалась всего в одном шаге от чемпионского титула», – цитирует Хорфорда Eurohoops.
В финальной серии плей-офф НБА «Торонто» выигрывает у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-1.
Марк Газоль перешёл в «Торонто» по ходу нынешнего сезона из «Мемфис Гриззлиз». В текущем плей-офф он набирает по 9,4 очка и совершает по 6,2 подбора за 31 минуту в среднем за игру.
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