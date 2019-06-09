«Вашингтон» готов дать Уджири пакет акций, чтобы переманить его из «Торонто»

«Вашингтон Уизардс» готов сделать очень выгодное предложение генеральному менеджеру «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири, чтобы переманить его на аналогичную должность, сообщает Yahoo Sports. В организации рассматривают вариант с зарплатой от $ 10 млн, а также пакетом акций компании, которая помимо «Уизардс» управляет хоккейной командой НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» и ареной, на которой играют обе команды.



48-летний Уджири работает генеральным менеджером «Торонто» в течение последних шести лет. В каждом из этих сезонов команда выходила в плей-офф. Перед началом нынешнего чемпионата Уджири организовал переход лёгкого форварда Кавая Леонарда из «Сан-Антонио Спёрс» и назначил на пост главного тренера Ника Нёрса. В результате «Рэпторс» впервые в истории вышли в финал плей-офф.

Леонард: пока не могу сказать, что «Торонто» лучше «Голден Стэйт»