Керр: готовность Дюранта оценим по его дополнительным занятиям с молодёжью

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал от чего зависит, выйдет ли лёгкий форвард команды Кевин Дюрант на пятый матч финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Дюрант примет участие в ближайшей тренировке. А кроме того, он получит дополнительную нагрузку вместе с молодыми игроками. По результатам этих упражнений и будем судить, готов ли он выйти на площадку», – цитирует Керра ESPN.



Дюрант получил травму икроножной мышцы в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не играл. В нынешнем плей-офф он набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед при 3 поражениях. Но при этом все проигрыши пришлись на финальную серию.



«Уорриорз» уступают в финале со счётом 1-3.

Врачи разрешили Дюранту возобновить тренировки