Воспитанник ЦСКА Александр Ганькевич покинул «Нижний Новгород»

28-летний центровой Александр Ганькевич покинул «Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Игрок решил воспользоваться опцией выхода из контракта.

В завершившемся сезоне Ганькевич принял участие в 40 играх в составе нижегородцев, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,8 передачи. Является воспитанником ЦСКА, куда на правах аренды вернулся в апреле 2024 года. Вместе с красно-синими стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Напомним, 7 июня пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила об уходе из команды сразу восьми игроков: Кендалла Смита, Алексы Новаковича, Владимира Ивлева, Кейси Шеперда, Антона Понкрашова, Ефима Воронцова, Ивана Стребкова и Филиппа Гафурова.

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