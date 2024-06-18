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«Ненавижу». Мэджик Джонсон отреагировал на чемпионство «Бостона»

«Ненавижу». Мэджик Джонсон отреагировал на чемпионство «Бостона»
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на чемпионство «Бостон Селтикс» в сезоне-2023/2024.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Ненавижу, что у «Селтикс» теперь официально больше чемпионских титулов, чем у нас», — написал Джонсон.

Напомним, «Селтикс» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации в рекордный 18-й раз. Ранее «кельты» делили первое место по количеству титулов с «Лос-Анджелес Лейкерс» (17).

В финальной серии завершившегося сезона «Бостон» победил «Даллас Маверикс». Серия закончилась со счётом 4-1. Самым результативным игроком пятого матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.

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