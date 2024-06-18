«Ненавижу». Мэджик Джонсон отреагировал на чемпионство «Бостона»

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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на чемпионство «Бостон Селтикс» в сезоне-2023/2024.

«Ненавижу, что у «Селтикс» теперь официально больше чемпионских титулов, чем у нас», — написал Джонсон.

Напомним, «Селтикс» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации в рекордный 18-й раз. Ранее «кельты» делили первое место по количеству титулов с «Лос-Анджелес Лейкерс» (17).

В финальной серии завершившегося сезона «Бостон» победил «Даллас Маверикс». Серия закончилась со счётом 4-1. Самым результативным игроком пятого матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.

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