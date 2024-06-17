Эй Смит: тренеры звонили мне и возмущались подкастом Леброна с Реддиком

Известный телеведущий, эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал, что некоторые тренеры были возмущены временем, в которое начал выходить подкаст с участием Леброна Джеймса и Джей Джей Реддика.

«Тренеры звонили мне и возмущались подкастом Леброна с Реддиком. Некоторые из них были очень расстроены этим. Не хочу ни в чём обвинять Джей Джея, поскольку вряд ли бы кто-то отказался от возможности создавать контент с Леброном. Однако с самого начала подкаста одним из его главных персонажей был Дарвин Хэм. Даже до запуска подкаста он был в центре внимания, а с после того, как он начал выходить, то и вовсе внимание к нему возросло. Это не пошло ему на пользу.

Мне кажется, что подкаст был запущен не в то время относительно хода событий в сезоне НБА. Те тренеры, которые мне звонили, были возмущены тем, что подкаст начал выходить в середине сезона, а не во время плей-офф, к примеру», — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.