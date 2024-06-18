Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда 38-летней давности

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал первым игроком «кельтов», набравшим 20 очков, 10 передач и пять подборов в финальной игре, с 1986 года, когда это удалось легендарному игроку команды Ларри Бёрду.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Бостон» встречался с клубом «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате победителем стали «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком стал Тейтум. В его активе 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. В составе «Далласа» чаще всего кольцо «Бостона» поражал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 28 очков, 12 подборов и пять результативных передач.

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