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Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда 38-летней давности

Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда 38-летней давности
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал первым игроком «кельтов», набравшим 20 очков, 10 передач и пять подборов в финальной игре, с 1986 года, когда это удалось легендарному игроку команды Ларри Бёрду.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Бостон» встречался с клубом «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате победителем стали «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком стал Тейтум. В его активе 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. В составе «Далласа» чаще всего кольцо «Бостона» поражал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 28 очков, 12 подборов и пять результативных передач.

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