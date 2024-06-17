Остин Риверс сказал, какая команда победит в финальной серии НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс высказался о пятой игре между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках финальной серии НБА.

«Бостон» в данный момент полностью контролирует ход серии. Они ведут 3-1, и ещё ни одной команде не удавалось отыграться при после трёх поражений подряд в финале. «Бостон» готов повеселиться сегодня вечером, но если Даллас сможет победить, то давление на клуб усилится, и мы как СМИ начнём это первыми.

Никто в «Бостоне» не хочет доходить до седьмой игры, и никто не хочет, чтобы Лука был на площадке всё это время. Никому не нужен самый крутой засранец с мячом, который стоит напротив тебя. Лично мне кажется, что «Селтикс» победят в пятой игре.

Кроме того, я отдаю должное «Далласу», особенно после поражения у себя дома, которое было позорным для такой команды, как они. Каждый из них вышел на площадку и упорно боролся за победу. И именно такой настрой им понадобится в пятой игре. Чтобы победить, «Далласу» необходимы не только усилия Кайри и Луки, но и остальных парней, которые вели себя тихо на протяжении финала, типа Дерека Джонса, Пи Джей Вашингтона», — сказал Риверс в эфире телеканала ESPN.