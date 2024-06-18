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Инсайдер рассказал об изменении правил НБА

Инсайдер рассказал об изменении правил НБА
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Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст рассказал об изменении в правилах лиги.

«В этом году действует новое правило, согласно которому команды могут начать переговоры со своими свободными агентами сразу после окончания финала НБА. Итак, если финал завершится сегодня вечером, мы можем получить новости о заключении новых контрактов уже завтра», – сказал Уиндхорст в прямом эфире телеканала ESPN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится сегодня, 18 июня. Встреча пройдёт в Бостоне и начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведёт «Бостон Селтикс».

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