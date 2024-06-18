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«Бостон» стал чемпионом НБА, Мбаппе рискует пропустить матчи Евро-2024. Главное к утру

«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (122:88) в пятом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом НБА, появилась информация о состоянии Килиана Мбаппе после госпитализации, нападающий Максим Глушенков может заработать в «Зените» 1 млрд рублей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».