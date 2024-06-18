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18 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Евро-2024, результаты НБА

«Бостон» стал чемпионом НБА, Мбаппе рискует пропустить матчи Евро-2024. Главное к утру
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«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (122:88) в пятом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом НБА, появилась информация о состоянии Килиана Мбаппе после госпитализации, нападающий Максим Глушенков может заработать в «Зените» 1 млрд рублей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Бостон» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в пятом матче финальной серии.
  2. Стали известны первые результаты обследования Килиана Мбаппе после госпитализации.
  3. Глушенков заработает в «Зените» 1 млрд рублей. Источник назвал финансовые детали трансфера.
  4. Евро-2024: результаты матчей 17 июня, турнирная таблица.
  5. Дончич побил рекорд Дирка Новицки в плей-офф НБА, который продержался 18 лет.
  6. Лукаку стал первым игроком в истории Евро с двумя отменёнными голами за матч.
  7. «Бостон» стал самым титулованным клубом в истории НБА.
  8. «Зенит» согласовал контракт с Горшковым, которым интересовался «Спартак».
  9. Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии.
  10. Тейтум побил одно из достижений Коби Брайанта по результативности в плей-офф НБА.
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Топ-матчи вторника: Португалия — Чехия и Турция — Грузия на Евро-2024, финал НБА, теннис
Топ-матчи вторника: Португалия — Чехия и Турция — Грузия на Евро-2024, финал НБА, теннис
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