Президент УНИКСа Богачёв прояснил будущее Лабери и Бако в команде

Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий относительно будущего в команде французского форварда Луи Лабери и бельгийского центрового Исмаэля Бако. По его словам, Лабери точно останется в клубе, а Бако останется почти наверняка.

«Лабери на 100% остаётся на будущий сезон. Контракт здесь, кстати, такой, что никто из сторон не может разорвать соглашение. У Бако есть право выхода. Но никаких сигналов вроде нет, и мы хотим оставить игрока у себя. Он хороший игрок, сейчас Бако восстановился после травмы. В общем, на 99% он остаётся у нас», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лабери в среднем за матч набирал 9,4 очка. Бако в среднем за игру набирал 7,3 очка.

Материалы по теме Эксклюзив Пистиолис ответил на вопрос, за счёт чего ЦСКА смог обыграть УНИКС в финале Единой лиги

Главные новости дня: