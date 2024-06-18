«Бостон» впервые за 16 лет стал чемпионом НБА

Сегодня, 18 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (106:88) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом сезона-2023/2024. Серия завершилась со счётом 4-1. MVP финальной серии признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

Последний раз «Бостон» выигрывал чемпионские перстни 16 лет назад в сезоне-2007/2008. Тогда в финале «кельты» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2 в серии.

Лёгкий форвард Пол Пирс был признан MVP финала, набирая в среднем 19,7 очка, совершая пять подборов и отдавая 4,7 результативные передачи.

Всего же на счету «Бостона» теперь 18 побед в НБА, что делает его самым титулованным клубом в истории. На втором месте располагается «Лейкерс» (17 побед), замыкает тройку «Голден Стэйт Уорриорз» (7 побед).