Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» впервые за 16 лет стал чемпионом НБА

«Бостон» впервые за 16 лет стал чемпионом НБА
Комментарии

Сегодня, 18 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (106:88) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом сезона-2023/2024. Серия завершилась со счётом 4-1. MVP финальной серии признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Последний раз «Бостон» выигрывал чемпионские перстни 16 лет назад в сезоне-2007/2008. Тогда в финале «кельты» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2 в серии.

Лёгкий форвард Пол Пирс был признан MVP финала, набирая в среднем 19,7 очка, совершая пять подборов и отдавая 4,7 результативные передачи.

Всего же на счету «Бостона» теперь 18 побед в НБА, что делает его самым титулованным клубом в истории. На втором месте располагается «Лейкерс» (17 побед), замыкает тройку «Голден Стэйт Уорриорз» (7 побед).

Сейчас читают:
«Бостон» выиграл долгожданный титул! Аллен, Пирс и Гарнетт гордятся «кельтами»
«Бостон» выиграл долгожданный титул! Аллен, Пирс и Гарнетт гордятся «кельтами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android