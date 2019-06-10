Раздевалку клуба «Химки» ограбили прямо во время финального матча с ЦСКА
Раздевалку «Химок» ограбили во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своём телеграм-канале. Фотографию злоумышленника с камер наблюдения опубликовал в своих сторис в «Инстаграме» баскетболист «Химок» Сергей Моня.
Напомним, в третьем матче финальной серии ЦСКА одержал победу и оформил чемпионский титул, выиграв серию со счётом 3-0. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Артёма Комарова.
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