Раздевалку клуба «Химки» ограбили прямо во время финального матча с ЦСКА

Раздевалку «Химок» ограбили во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своём телеграм-канале. Фотографию злоумышленника с камер наблюдения опубликовал в своих сторис в «Инстаграме» баскетболист «Химок» Сергей Моня.



Напомним, в третьем матче финальной серии ЦСКА одержал победу и оформил чемпионский титул, выиграв серию со счётом 3-0. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Артёма Комарова.