У Дюранта травма ахиллова сухожилия

Президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс, сдерживая слёзы, заявил, что у лёгкого форварда команды Кевина Дюранта травма ахиллова сухожилия. Завтра 30-летний игрок пройдёт МРТ-обследование, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс на своей странице в «Твиттере».

Дюрант усугубил повреждение правой голени в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (106:105, 2-3). Звёздный форвард покинул площадку во второй четверти и пропустил остаток игры.

В этом постсезоне Кевин в среднем набирает 32,3 очка, собирает 4,9 подбора, отдаёт 4,5 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота за 36,8 минуты.

Шестой матч финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.