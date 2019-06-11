У Дюранта травма ахиллова сухожилия

Президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс, сдерживая слёзы, заявил, что у лёгкого форварда команды Кевина Дюранта травма ахиллова сухожилия. Завтра 30-летний игрок пройдёт МРТ-обследование, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс на своей странице в «Твиттере».
Дюрант усугубил повреждение правой голени в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (106:105, 2-3). Звёздный форвард покинул площадку во второй четверти и пропустил остаток игры.
В этом постсезоне Кевин в среднем набирает 32,3 очка, собирает 4,9 подбора, отдаёт 4,5 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота за 36,8 минуты.
Шестой матч финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.
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