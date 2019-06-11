Ключевые трёхочковые Карри и Томпсона — в обзоре 5-го матча финальной серии НБА

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой команды из Окленда — 106:105, 2-3.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, собравший коллекцию из 31 очка, 8 подборов и 7 передач. Защитник Клэй Томпсон записал в актив 26 очков, 6 подборов, 4 результативные передачи и 1 перехват. Форвард «Торонто» Кавай Леонард набрал 26 очков, собрал 12 подборов, отдал 6 передач, а также совершил 2 перехвата и 2 блок-шота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Шестой матч финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.
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