Лоури не реализовал трёхочковый, который мог принести «Торонто» чемпионство

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» у разыгрывающего защитника канадцев Кайла Лоури был шанс принести своей команде чемпионский титул.
На последних секундах встречи Лоури получил мяч и совершил бросок из-за дуги, но он оказался неточным. «Уорриорз» одержали победу со счётом 106:105 и сократили отставание в серии — 2-3.
Видео можно посмотреть на странице SportsCenter в «Твиттере».
Кайл завершил матч с 18 очками, 6 результативными передачами, 4 подборами, 2 блок-шотами и 1 перехватом. 33-летний баскетболист реализовал 8 бросков с игры из 16, включая 1 трёхочковый из 6.
Шестую встречу «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.
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