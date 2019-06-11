Дюрант: увидев, как мои братья добыли победу в 5-й игре, я будто выпил текилы
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, усугубивший травму правой голени в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс», прокомментировал победу команды из Окленда (106:105, 2-3).
«Болельщики «Голден Стэйт» будут чертовски громкими в шестой игре. Мне сейчас больно до глубины души, не буду врать, но увидев, как мои братья добыли эту победу, я будто выпил рюмку текилы. Как заново родился», — написан Дюрант на своей странице в «Инстаграме».
В ближайшее время Кевин пройдёт МРТ-обследование. По информации СМИ, в «Уорриорз» уверены, что звёздный игрок порвал ахиллово сухожилие. Если диагноз подтвердится, 30-летний форвард пропустит около года.
Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта
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