Эффектные блок-шоты Казинса и Леонарда — в топ-5 дня в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам пятого матча финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз».
В подборку вошли эффектные блок-шоты центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса и лидера «Рэпторс» Кавая Леонарда, роскошный данк лёгкого форварда «Торонто» Нормана Пауэлла, а также ключевые трёхочковые броски в исполнении защитников «Голден Стэйт» Стефена Карри и Клэя Томпсона.
Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.
Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 106:105. Калифорнийская команда сократила отставание в серии — 2-3. Пятую игру «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.
«Боремся, чтобы выжить». «Голден Стэйт» пока не позволяет «Торонто» выиграть НБА
Кевин Дюрант вернулся и — присядьте! — снова травмировался. Но «Уорриорз» победили и едут прощаться с Oracle Arena.
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