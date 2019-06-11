Эффектные блок-шоты Казинса и Леонарда — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам пятого матча финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

В подборку вошли эффектные блок-шоты центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса и лидера «Рэпторс» Кавая Леонарда, роскошный данк лёгкого форварда «Торонто» Нормана Пауэлла, а также ключевые трёхочковые броски в исполнении защитников «Голден Стэйт» Стефена Карри и Клэя Томпсона.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 106:105. Калифорнийская команда сократила отставание в серии — 2-3. Пятую игру «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.