Энтони Дэвис намерен заключить долгосрочное соглашение с «Лейкерс» или «Никс»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис готов подписать долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс». Другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации на этот момент не входят в планы 26-летнего игрока, сообщает The Athletic.
На прошлой неделе стало известно, что Дэвис также готов к сотрудничеству с «Лос-Анджелес Клипперс», но планы звёздного форварда изменились. Он пока не говорил об этом с вице-президентом «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином.
Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.
В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.
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