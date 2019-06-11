Энтони Дэвис намерен заключить долгосрочное соглашение с «Лейкерс» или «Никс»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис готов подписать долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс». Другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации на этот момент не входят в планы 26-летнего игрока, сообщает The Athletic.

На прошлой неделе стало известно, что Дэвис также готов к сотрудничеству с «Лос-Анджелес Клипперс», но планы звёздного форварда изменились. Он пока не говорил об этом с вице-президентом «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином.

Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.