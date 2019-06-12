Богачёв: после поражения от «Химок» хотел расстаться с Прифтисом

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что помогло ему принять решение о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом.
«Если честно, то после поражения от «Химок» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ я хотел расстаться с Прифтисом. Но решил не торопиться, всё-таки такие решения надо принимать на свежую голову. Подумав, я понял: не один он виноват в этой неудаче. Димитрис – трудяга, очень хочет добиться хорошего результата для команды. Надеюсь, в следующем году у него это получится», – приводят слова Богачёва «Известия».
Также УНИКС продлил контракт со спортивным директором клуба Клаудио Колдебеллой. Кроме того казанцы подали заявку на получение «уайлд-кард» для участия в регулярном чемпионате Евролиги следующего сезона.
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